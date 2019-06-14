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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Akü hırsızlığı kamerada İzle

Akü hırsızlığı kamerada İzle

güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Hırsız 

-hırsızlık anı
-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da, park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar, sürücülerin kabusu oldu. Park halindeki otomobillerin akülerini çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına, sonra da polise yakalandı. Alınan bilgiye göre; Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece devriye görevi sırasında seyir halindeki bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Araç içinde tornavida ve murç bulunmasından şüphelenen polis, sürücü ile beraberindekileri sorguya aldı. Yapılan incelemede aynı sokakta 12 farklı otomobil aküsü tespit eden emniyet güçleri, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Bestami P. (24), Gürkan Ö. (23), Gökçe F.(19) ile yaşı 18’den küçük bir çocuğu gözaltına aldı. Çalıntı akülerle yakalanan şüphelilerin, ilçe genelinde çeşitli zamanlarda çok sayıda akü hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Ayrıca yakalanan şüphelilerden yaşı 18’den küçük olan Y.K. adlı çocuğun “Otodan Hırsızlık”, “Kapkaç”, “Mala Zarar Verme”, “Oto Hırsızlığı”, Kasten Yaralama”, “İşyerinden Hırsızlık”, “Kasten Öldürme” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti” gibi suçlarından kaydı olduğu, zanlılardan Bestami P.’nin ise “Otodan Hırsızlık”, “Kasten Yaralama” ve “Uyuşturucu Kullanmak” suçlarından arandığı, faillerden Gürkan Ö.’nin “Otodan Hırsızlık”, “Uyuşturucu madde Ticareti”, “Kasten Yaralama”, “Motor Hırsızlığı” ve “İşyerinden Hırsızlık” suçlarına bulaştığı, Gökçe F. adlı şüphelinin “Otodan Hırsızlık”, “Kasten Yaralama” “Kasten Öldürme”, “Mala Zarar Verme”, “Tehdit” ve “Açıktan Hırsızlık” gibi olaylardan suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, dün adli makamlara sevk edildi. Zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan hırsızlardan ikisinin, park halindeki bir otomobilin aküsünü söküp çaldığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Biri gözcülük eden şüphelilerden diğeri fark ettirmeden aküleri çaldığı görülüyor.
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