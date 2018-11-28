Aksu'da firari tarafından yaralanan iki askerin tedavileri sürüyor - ANTALYA
- Adli tıp morgundan görüntüler - Askerleri yaralayan firarinin cenazesinin alınması Antalya 'da iki jandarmanın yaralanması - Hakkında yakalama kararı bulunan firari tarafından yaralanan iki askerin tedavileri sürüyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan firari tarafından yaralanan iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İki yıldır 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan firari Abdullah Özer'in (38) dün, saklandığı Kayadibi Mahallesi'nde ateş açması sonucu yaralanan uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavileri sürüyor.Askerlerin vücudundaki saçmaların çıkarılmasına yönelik tedavilerinin devam ettiği, Güngör'ün yüz ve gözünden, Kaba'nın ise omzundan yaralandığı belirtildi.Her iki askerin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Abdullah Özer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.