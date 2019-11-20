Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon kamerada... 'Nirvana' kod adlı PKK'lı terörist böyle yakalandı İzle

-İHA ile havadan görüntüler

-Operasyonun düzenlendiği an



( DİYARBAKIR )- PKK'lı terörist böyle yakalandı DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişinin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Teröristlerin Lice ilçesinden kara yoluyla kent merkezine geçeceği bilgisini alan güvenlik güçleri, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen otomobili karadan ve İnsansız Hava Araçları ile takibe aldı. Diyarbakır yakınlarında teröristlerin bulunduğu aracı durduran ekipler, düzenledikleri operasyonda aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Görüntüde teröristlerin içinde bulunduğu aracın seyir halindeyken bir noktada yavaşladığı ve ardından güvenlik güçlerinin araca doğru yaklaşarak operasyon düzenlendiği görülüyor. (SI-YRT-



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