Akşener Kars’ta beklediği ilgiyi görmedi

-Akşener'in gelişi genel ve detaylar

-Akşener'in konuşması



( KARS ) KARS



- İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kars’ta beklenen ilgiyi görmedi. Partisinin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beklenen ilgiyi göremeyince konuşmasını kısa kesti. Cumhuriyet Meydanı’nda yaklaşık bin kişin katıldığı mitingde konuşan Akşener, “Süper baskın seçim olarak getirenler pişman oldular. Bir sorunun cevabını veremiyorlar. Her şey iyiyse bu seçim niye yapılıyor. Her şey kötüyse sana niye oy verelim. Dolayısıyla 24 Haziran akşamı Türkiye’de değişim zamanı olacak inşallah” dedi.

Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade eden Akşener, “Türkiye’nin coğrafyası çok güzel, Kars İsviçre’den çok güzel, Bir başka şehrimiz İngiltere’den çok güzel, bir başka şehrimiz İtalya’dan güzel, Fransa’dan güzel ama bir özelliğimiz var. Bu potansiyellerimizi bu güzelliklerimizi bugüne kadar değerlendirme fırsatı bulunamadı” diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından İyi Parti Kars milletvekili adaylarını sahneye davet ederek 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Akşener, daha sonra Kars’tan ayrıldı.

