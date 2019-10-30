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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

Akşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi - Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakması - Dua etmesi - Akşener'in Anıtkabir'inden ayrılışıAkşener, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çiçek bıraktıANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençlik Kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.Akşener, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ziyarette bulundu.Akşener ve partili gençler, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Akşener, mozoleden ayrıldıktan sonra Anıtkabir merdivenlerinden inerken, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Irak 

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