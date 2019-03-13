Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akşener'den Erzurum’da Kars gafı

Akşener'den Erzurum’da Kars gafı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasında düzenlediği toplantıda Erzurum'da olduğunu unutarak Kars gafı yaptı. Akşener, Erzurum programı kapsamında ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti.

Tarım Toplantı Yerel Seçim 


Ardından İYİ Parti İl Binasında İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz ile bir araya gelen Akşener, Erzurum ' da olduğunu unutarak Karslılara seslendi. Daha sonra Palandöken Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle bir araya gelen Akşener kurdele keserek SKM ' nin açılışını yaptı. Konuşmasında Büyükşehir ' i Erzurum ' da kazanacaklarını ifade eden Akşener, ' AK Parti burada kaybederse Tayyip Erdoğan ilk önce damadını paket yapacak. Ardından Bakanlar Kurulu değişip şaka gibi olan patatesçi Tarım Bakanı gidecek. Ben konuşunca da beni hapsedeceklermiş. Ben gider aslanlar gibi yatarım. 25 ilde patates ekmeyi yasakladılar sonra çıktı adam patates ekecek firmanın danışmanı. Şu anda biz partide değiliz Kemal Kılıçdaroğlu ' nun ve benim sandalyemde sıkıntı yok. Devlet Bey'in zaten hiç yok, Tayyip Bey'in de yok bizler daha sonra tartılacağız. Çünkü bu seçim yerel seçim, sizler eğer 4.5 yıl boyunca tartılmanın korkusunu yaşamasını istiyorsanız çekin kulağı sonra telef olsunlar sizden oy almak için uğraşsınlar ' dedi.
Akşener açılıştan sonra ise Taş Mağazalarında esnafla bir araya gelerek sohbet etti.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı