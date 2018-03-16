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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Akşener, Beşiktaş'ta partililerle buluştu - İSTANBUL

Akşener, Beşiktaş'ta partililerle buluştu - İSTANBUL

- Esnaf ziyaretinden görüntüler - Meral Akşener'in açıklamaları - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: - "Biz Suriye'de bir seçim yapılmasını öneriyoruz. Bu seçimi her kim kazanırsa kazansın, kazanan şahısla ve grupla Şam yönetimi diyeceğimiz resmi alanla Türkiye'nin irtibat kurması gerektiğine inanıyoruz. Ve bunu yapacağız"İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz Suriye'de bir seçim yapılmasını öneriyoruz. Bu seçimi her kim kazanırsa kazansın, kazanan şahısla ve grupla Şam yönetimi diyeceğimiz resmi alanla Türkiye'nin irtibat kurması gerektiğine inanıyoruz. Ve bunu yapacağız." dedi.
Akşener, partisinin Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda "Anlat Hemşehrim, Dertleşelim" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Suriye'yi konuşabilseydik bugün Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli konusunu konuşuyor olmazdık. Burada huzurunuzda net bir kararı sizinle paylaşmak istiyorum. İYİ Parti adına. Biz Suriye'de bir seçim yapılmasını öneriyoruz. Bu seçimi her kim kazanırsa kazansın, kazanan şahısla ve grupla Şam yönetimi diyeceğimiz resmi alanla Türkiye'nin irtibat kurması gerektiğine inanıyoruz. Ve bunu yapacağız. 3,5 milyon Suriyeliyi memleketlerinde huzur, güven, mutluluk içinde yaşamları için gereken yolu açıp sağlayacağız." diye konuştu.
Akşener, seçim güvenliği konusunda düşüncelerini paylaştığı konuşmasında şunları söyledi:"Eğer İYİ Partililer o sandığın başında durdukları takdirde ki duracaklar. O sandıklarda herhangi bir alengirli iş yapılmayacak. Yaptırmayacaklar. Onlar görevini yapacak. Bu görev yerine getirildiğinde o sandıklara elini uzatan farelerin vallahi tallahi ellerini kırarım. Çünkü seçim sandığı bir devletin namusudur. Oraya el uzatana gereğinin yapılması farzdır, vaciptir."Akşener, konuşmasının ardından Beşiktaş Çarşı'sında esnafı ziyaret etti.

Lyon Seçim Sandığı Allah 

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