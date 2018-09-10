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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akseki Günleri Kültür ve Turizm festivali yapıldı

Akseki Günleri Kültür ve Turizm festivali yapıldı

-Develerle protokolün kortej yürüyüşü,

Açılış Töreni Düğmeli Evler Havai Fişek Resim Sergisi Kına Gecesi 

--Yöresel oyunlar
--Konserler
--Defile
--Kaymakam Muhammed Emin Nasır'ın konuşması
--Belediye Başkanı Mustafa İsmet İle röportaj
--600 yıllık gelin alma alayı
--Vatandaşların yöresel oyunlarla oynamaları

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesinde Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi.
Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediye Başkanlığı ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından 3 gün süre ile düzenlenen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış programında ressam Mustafa Pişkin'in yağlı boya resim sergisi, Marla Mutfağı binasında açıldı. Akşam saatlerinde ise Akseki Belediyesi önünden develer ve atlar eşliğinde festival alanına kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde Cumhuriyet Meydanında açılış töreni düzenlendi.
Açılış konuşmalarının ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Geleneksel Düğün Kıyafetleri' defilesi ve kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren etkinliklerde yöresel kaşık ekibi oyunları, folklor gösterileri sunulurken çeşitli sanatçılar da sahne aldı Festivalin son gününde ise Ceceler mahallesinin 600 yıllık bir geleneği olan gelin alma ve düğün alayı gelenekleri canlandırıldı. Yöresel türküler seslendirildi. Halk oyunları ve çeşitli sanatçıların verdiği konserin ardından havai fişek gösterileri ile son buldu. Etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed Emin nasır, ilçenin Alternatif turizm açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Nasır, " Antalya'nın sadece denizden ve kumdan olmadığını, Toroslarda, Akseki'de İbradı'da Gündoğmuş'ta olsun düğmeli evleriyle Altınbeşik Mağarası ile, kervan yollarıyla, kültürüyle kaşık ekibiyle buralarda da alternatif bir turizm olduğunu, buralarında gelinip görülmesi ve yaşanılması gereken bir kültür olduğunu tüm Türkiye'ye tanıtmak istedik. Programımızıda buna göre düzenledik." diye konuştu.
Belediye başkanı Mustafa Uysal'da yaptığı açıklamada, Akseki'de sosyal ve kültürel hayatına değişiklik yaratmak istediklerini söyledi.

Alternatif turizmde önemli çaba harcıdıklarını belirten Uysal, "Buradaki sosyal ve kültürel hayatı değiştirip dönüştürmek için elimizden geldiğince çaba sarf etmeye çalışıyorum. Bu işe emek veren ve emeğini harcayan herkese teşekkür ediyorum. Bu ilkini gerçekleştirdik. İleriki yıllarda Akseki sanat festivali bu topraklarda artık Kırkpınar gibi çok özveriyle hazırlanan günler olarak tarihe geçecek. Her yıl değişik bir festival düzenlediklerini ve bu yıl Akseki'nin farkında lığını arttırmak için "Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali" adı altında Akseki'nin düğmeli evleri, kervan göç yolları, müzelerimizi, örf ve ananelerimizi göstermek açısından 3 gün süren hem kültür, hemde turizm festivali adı altında etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin bu yıl birincisini düzenledik. Akseki'nin büyük kültürlerinden biri olan Ceceler mahallemizin 600 yıllık bir geleneği olan gelin alma ve düğün alayı gelenekleri canlandırıldı, yöresel türküler seslendirildi. Bundan sonraki festivallerimizde bütün mahallelerimizin örf ve ananelerinden kesitler sunacağız. Akseki'mizin tanıtımı ve Alternatif turizm açısından çok önemli bir festival gerçekleştirdik." dedi.

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