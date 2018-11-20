Akseki'de trafik kazası: 1 yaralı

- Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı Ferhat Varkış idaresindeki 42 NT 092 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Güçlüköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, bariyerlerin üzerinden atlayıp şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Varkış sıkıştı. Kazayı yoldan geçen vatandaşların 112 acil servise haber vermeleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıyı ise otomobilin içerisinden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücünün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.