Akseki'de seracılık gelişiyor

-Domates serasından domates toplanması

-Marul ve yeşillik serasından görüntü

-Marul toplanması

-Fatma Büyükarslan ile röportaj



( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA



- Antalya'nın Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi'nde 2001 yılında Akseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan proje ile deneme amaçlı başlatılan seracılık, halen 5 bin metrekare alanda yapılıyor. Akseki'nin denizden yüksekliği en düşük mahallesi olan 650 metre rakımlı Sinanhoca Mahallesinde 2001 yılından bu yana toplam 5 bin metrekare alanda seracılık yapıldığı bildirildi.

Köyde 2001 yılında 200 metrekare alanda seracılık yapmaya başlayan Fatma Büyükarslan, şu anda bin 500 metrekare alanda seracılık yaptığını söyledi.



Serada domates, salatalık, biber ve fasulye yetiştirdiğini anlatan Büyükarslan, "Köyümüzde su problemi bulunmuyor. Yaklaşık 5 dönüm açık arazide de sebze üretimi yapıyorum" dedi.

80 haneli köyde 50 hanenin sebze yetiştirdiğini söyleyen Büyükarslan, köyde sebze üretimi yapan ailelerin tamamının damlama sulama sistemi ile sebze yetiştirdiğini belirterek, " Akseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 15 yıl önce köylülerden bazı çiftçilere sera kurulmuştu. Her birimize 200'er metre kare sera yapıldı. Zaman içerisinde kazandıkça seralarımızı 500 metre kareye çıkardık. İlk kez bu yıl deneme amaçlı kışlık küçük serama domates ektim. Çok güzel verim aldık. Önümüzdeki yıl ise daha geniş alana domates ekeceğim. Kışın ise seralarımızda marul, roka, ısırgan otu ve dere otu, gibi yeşillikler ekiyorum" Doğal yetiştiriyorum Seradaki ürünlere fenni gübre vermediğini anlatan Büyükarslan, "Serada ürünlere kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Doğal hayvan gübresi ile yetiştiriyorum. Ürünlerimiz tamamen organik. Zaten satmak için pazar aramıyorum. Akseki'de Cumartesi günleri pazara çıkarıyorum. Vatandaş doğal olduğu için bizim ürünlerimizi tercih. Müşteri sorunumuz yok. Bir seraya 800 adet marul ektim. Fidelerini bile kendim yetiştirip seraya taşıyorum. Su sorunumuz yok. Damlama sistem sulama yapıyoruz"

