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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Akseki'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Akseki'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Karayolları Sağlık Ekibi Trafik Kazası Şerit İhlali 

--Araçlar
--Araçların kaldırılışı
--karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi

( ANTALYA )- Şerit ihlali yapan otomobil karşıdan gelen otomobile kafa kafaya çarpıştı ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 5 kişi yaralandı. Kaza bu akşam saat 20.30 sıralarında Antalya-Akseki Karayolu Yarpuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Antalya'ya seyir halinde olan Necmi Sanay (57) 34 LC 8012 plakalı otomobiliyle Yarpuz yakınlarında şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Batuhan Şenyüz (27) idaresindeki 66 AP 560 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Necmi Sanay ve otomobilde bulunan eşi Semra Şenay (30) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Batuhan Şenyüz (27), oğlu Meriç Şenyüz ve Hasbi Yıldız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar Akseki 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hasbi Yıldız'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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