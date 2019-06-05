Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü

-Yangından görüntü

-Arazözler

-Söndürme çalışmaları

-Zeytin ağaçları

-Helikopter görüntüsü

-detaylar

-jardarma

-tarım arazisi sahibiyle röportaj



( ANTALYA )- 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü ANTALYA



Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Kontrol altına alınan yangında 200 civarında zeytin ağacının da zarar gördüğü bildirildi.

Orman yanını bugün saat 12:50 civarında Akseki ilçesi'ne bağlı Güçlüköy mahallesi Uşacık mevkiinde çıktı. Tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat ve Alanya'dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile 60 orman işçisi ve teknik personel müdahale edildi.Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alanırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

