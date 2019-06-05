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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü

Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü

Alevler

İtfaiye Aracı Zeytin Ağacı Tarım Arazisi Orman Yangını Orman İşçisi 

-Yangından görüntü
-Arazözler
-Söndürme çalışmaları
-Zeytin ağaçları
-Helikopter görüntüsü
-detaylar
-jardarma
-tarım arazisi sahibiyle röportaj

( ANTALYA )- 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü ANTALYA

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Kontrol altına alınan yangında 200 civarında zeytin ağacının da zarar gördüğü bildirildi.
Orman yanını bugün saat 12:50 civarında Akseki ilçesi'ne bağlı Güçlüköy mahallesi Uşacık mevkiinde çıktı. Tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat ve Alanya'dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile 60 orman işçisi ve teknik personel müdahale edildi.Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alanırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Jandarma, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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