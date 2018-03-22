Akşehirli öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına destek



- Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Akşehir Muhammet Fatih Safiturk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Afrin´de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı”na destek için bir araya gelerek 'Afrin' koreografisi oluşturdu. Akşehir Muhammet Fatih Safiturk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Afrin´de Türkiye´nin sınır güvenliği ile Suriye´nin toprak bütünlüğünü sağlamak için canı pahasına görev yapan Mehmetçiğe destek olmak istedi. Okulun Beden eğitimi Öğretmeni Halil Karadere ve Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Coşkun önderliğinde yaklaşık 300 kişilik öğrenci grubu “Afrin” koreografisi gösterisini okulun bahçesinde sergiledi. Etkinlik, öğrenciler tarafından okunan komando andı ile sonlandırıldı. Okul Müdürü Mehmet Kencik, emeği geçen tüm idarecileri, öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik edip onlara teşekkürlerini bildirdi.

