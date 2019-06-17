Akşehir'de boş evden yükselen dumanlar korkuttu

-Çatıda alevlerin çıktığı bölümden detay

-Su sıkarak yangına müdahale eden itfaiye erlerinden görüntü



( KONYA )- Yangını söndürme çalışmalarında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi KONYA



- Konya’nın Akşehir ilçesinde boş evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi 33136 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın sonrası dev maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

