Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray turistlerin uğrak yeri oldu

Aksaray turistlerin uğrak yeri oldu

Ihlara Vadisi'nin görüntüsü

Güzergah Tarım Yabancı Turist Yeraltı Şehri Hayvan 

-Selime Katedrali'nin görüntüsü
-Yeraltı şehri görüntüsü
-Kültür Müdürü Doğan röportajı

( AKSARAY -ÖZEL) AKSARAY

- Tarım ve hayvancılığıyla, gelişen sanayisi ve ticaretiyle ve coğrafi konumuyla Türkiye’nin tam ortasında önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray, turizm alanında da son yıllarda yapılan tanıtımlar, çekilen yerli yabancı filmler ve reklamlarla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Sultanhanı Kervansarayı, yeraltı şehirleri ve daha yüzlerce tarihi kültürel mekanlarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, Türkiye turizminde önemli bir şehir oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Aksaray’ın tarihi ve kültürel alanlarının yerli yabancı turistler tarafından ilgiyle ziyaret edildiğini belirterek, “Aksaray’a gelen turistler Kapadokya içerisinde Ihlara bölgesinde, özellikle Ihlara Vadisini, özellikle Güzelyurt’u, Narlı Göl’ü ziyaret ediyorlar ve buna Saratlı Yeraltı Şehrini de söyleyebiliriz. Saratlı’da ikinci yeraltı şehrinin hazırlıkları tamamlandı. Bu yeraltı şehri de önümüzdeki günlerde turizme açılacak. Saratlı Yeraltı Şehrimiz, Sultanhanı Kervansarayımız, Güzelyurt ilçemiz, Hasan Dağı ve şehir merkezindeki Somuncu Baba Külliyemiz özellikle bölgemize gelen turistlerin sıklıkla uğradıkları yerlerdir. Bölgede gelişen sanayisi, tarımsal özellikleri, ticari gelişmelerine paralel olarak Aksaray’ın turizmde de önemli bir şehir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı