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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray polisinden teröre karşı ‘El ele güvenli geleceğe’ standı İzle

Aksaray polisinden teröre karşı ‘El ele güvenli geleceğe’ standı İzle

Öğrencilerin görüntüsü

Terörle Mücadele Polis Öğrenciler 

-Öğrenciler bilgilendirme
-Öğrenciler broşür dağıtımı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları amacıyla bilgilendirmek için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) stant açtı. TEM ekipleri terörle mücadele kapsamında bilgiler vererek broşür dağıttı.
Yaklaşık 5 bin öğrenci ile temas kuran polis, 'El ele güvenli geleceğe' sloganı ile çıktıkları eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıklarla sürdürecek.
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