Aksaray merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye geliş ve hastaneden çıkış görüntüleri - Operasyonda örgütün polis okulu ile askeri okul öğrencilerine mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 10 şüpheliden 2'si gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 10 şüpheliden 2'si gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün polis okulu ile askeri okul öğrencilerine mahrem imamlık yaptıkları ileri sürülen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Aksaray merkezli 7 ilde düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.