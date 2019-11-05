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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - AKSARAY

Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - AKSARAY

- FETÖ/PDY operasyonu - Zanlıların emniyetten çıkartılması - Zanlıların adliyeye getirilmesi Aksaray merkezli 13 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Şüpheli 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyorAKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan adliyeye sevk edilen 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan E.K, A.S, M.D, N.İ, Ş.Y, K.Y. ve E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltına alınan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu arada, firari 6 şüphelin yakalanması için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.
- OperasyonTSK'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen askeri personel 20 zanlının yakalanması amacıyla 5 Kasım'da Aksaray merkez olmak üzere Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Mahrem Akalan Irak Askeri Personel 

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