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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Aksaray'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

İlçeden kar görüntüleri

Kar Yağışı 

-Detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar Aksaray'da yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Aksaray kent merkezinde yağmur yağışı aralıklarla devam ederken, yağış yüksek kesimlerde kar olarak etkili olmaya başladı.
Özellikle Ortaköy, Ağaçören ve Güzelyurt ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Aksaray Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı sebebiyle ulaşımın aksamaması için Ağaçören, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde karla kaplanan yollarda temizlik çalışması yaptı.
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