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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’daki silah çetesi operasyonunda 1’i muhtar 5 tutuklama Haberi

Aksaray’daki silah çetesi operasyonunda 1’i muhtar 5 tutuklama Haberi

Şüphelilerin hastane ve adliye görüntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

Köy Muhtarı Silah Çetesi Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Harekete Geç 


- Aksaray merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı ve ticareti yapan kişilere yönelik 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i köy muhtarı 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon geçtiğimiz günlerde Aksaray merkezli köylerde ve Kayseri ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray’da silah kaçakçılığı ve ticareti yapıldığı bilgisine üzerine 5 ay önce araştırma başlattı. KOM Şube ekiplerinden oluşturulan 23 kişilik özel ekip, 5 aylık süreç içerisinde kent merkezinde ve köylerde birçok şahıs üzerinde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. 5 ay boyunca gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdüren KOM ekipleri, yeterli delil ve bulguların toplanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 300 polis memuru ile operasyon için harekete geçildi. Aksaray merkezde, Macarlı, Altınkaya ve Çolaknebi köylerinde, Topakkaya beldesinde ve Kayseri merkezde olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. (32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. (41) gözaltına alındı. Evlerde, bahçelerde ve eklentilerde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin adet tabanca mermisi, bin adet tüfek fişeği, 300 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Bir köy muhtarının da gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen D.Y., Ş.B., E.C., K.F. ve Aksaray merkeze bağlı Macarlı Köyü Muhtarı S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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