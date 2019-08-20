Aksaray'daki cinayet ve yaralama - İSTANBUL

- Olay anına dair güvenlik kamerası görüntüleriAksaray'daki cinayet ve yaralama - Bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
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