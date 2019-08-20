Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray'daki cinayet ve yaralama - İSTANBUL

Aksaray'daki cinayet ve yaralama - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Aksaray'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, 16 Haziran'da Aksaray'daki bir eğlence mekanına gelen 7 kişiyle eğlence mekanı sahibi arasında tartışma çıktı.Şüphelilerden Tahir K. (35) yanındaki silahla etrafa ateş açmaya başladı.
Diğer şüpheliler de araçlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle mekandan kaçmaya çalışanlara ateş açtı. Bu sırada, eğlence mekanında çalışan Recep Özyurt (29) hayatını kaybederken, mekan sahibi Sinan Y. (37), oğlu Volkan Y. (20) ve Ercan D. (19) yaralandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, 16 Ağustos'ta Tekirdağ'da şüpheli Tahir K'yi saklandığı evde yakaladı. Aynı gün İstanbul 'da düzenlenen operasyonlarda da 6 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eğlence Mekanı Silahlı Kavga Akalan Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı