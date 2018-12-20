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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray'da zincirleme trafik kazası

Aksaray'da zincirleme trafik kazası

- - Olay yerinden detay görüntüler - Kazaya karışan araçlardan detaylar - Ulaşıma kapanan yoldaki araç kuyruğundan detaylar - Aksaray - Nevşehir kara yolunda yoğun sis ve yağışın etkisiyle meydana gelen 10 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yolun Nevşehir istikameti, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.İran Uyruklu Muhammed El Zade'nin (27) kullandığı yabancı plakalı tır, Aksaray - Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Yolun ortasında kalan tırın arkasından gelen 2 tır, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 2 kamyon da kazaya karıştı.Kazada, tır sürücüsü Muhammed El Zade ile kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan İlhan Demir (46) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza sonrası Aksaray ’dan Nevşehir’e gidiş istikameti, yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı. Aksaray Şoförler Cemiyetinden gelen vinçlerin yardımı ile kazaya karışan tırlar, kara yolundan kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Hastane İran Trafik Kazası Ticari Araç Trol 

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