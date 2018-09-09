Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi - OSMANİYE Haberi
- Şebnem Zehra Şen'in cenaze namazının kılınması - Mustafa Oktay Öksüz'ün cenazesinin camiye getirilmesi - Oktay'ın arkadaşının tabutun üzerine Galatasaray forması örtmesi - Cenaze namazının kılınmasıAksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi - Ankara - Aksaray karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yolcudan 17 yaşındaki Şebnem Zehra Şen ile 19 yaşındaki Mustafa Oktay Öksüz'ün cenazeleri Osmaniye 'de toprağa verildiOSMANİYE (AA) - Ankara - Aksaray karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yolcudan 17 yaşındaki Şebnem Zehra Şen ile 19 yaşındaki Mustafa Oktay Öksüz'ün cenazeleri Osmaniye 'de defnedildi.Şebnem Zehra Şen'in cenazesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne getirilen Şen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Lise son sınıf öğrencisi Şen'in ablasını ziyaret için gittiği Ankara'dan Osmaniye 'ye dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.Kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Oktay Öksüz'ün cenazesi ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Mehmet Akif Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Öksüz'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi ile taraftarı olduğu Galatasaray Spor Kulübünün taraftar derneğine üye arkadaşları da katıldı. Tören sırasında Öksüz'ün bir arkadaşı, üzerindeki Galatasaray formasını tabutun üzerine örterek gözyaşı döktü.Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Öksüz'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Bu arada, Öksüz'ün Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'ni kazandığı ve okul kaydını yaptırıp döndüğü sırada kazanın olduğu öğrenildi.Aksaray'da dün yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı.