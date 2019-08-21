Aksaray’da yol ortasında kalan camisiz minare şaşırtıyor

-Minarenin farklı açılardan detay görüntüsü

-Vatandaşlar ile Röp.

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( AKSARAY - ÖZEL) AKSARAY



- Aksaray’da camisi yıkılan ancak minaresi hem görsel hem de kavşak görevi görmesi için bırakılan minare görenleri şaşırtıyor. Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde 1956 yılında yaptırılan ve 2015 yılına kadar 59 yıl boyunca ilçede cemaatin namaz kıldığı Çankaya Mahallesindeki Paşalar Camisi, 2015 yılında mahalleye yeni cami yapılmasının ardından belediye tarafından yol yapılacağı için taşınarak yıkıldı. Caminin yıkımının ardından minaresi hem görsel, hem de mahallede dört yol ağzı olan ortada makas görevini görmesi için bırakıldı. Çankaya Mahallesinde bulunan 63 yıllık minare halen dimdik ayakta dururken, görenleri şaşırtıyor. Vatandaşlar, ilginç görünümüyle dikkat çeken minareden rahatsızlık duymadıklarını belirtiyor. İlçe halkından Selahattin Akbaba (63), caminin 1956 yılında yaptırılan bir cami olduğunu belirterek, “Bu camimiz Ortaköy’ün camisiydi. 1956 yıllarında yapılan bir camiydi. Şu anda yeni bir cami yapılarak camimizi taşıdılar. Eski camiyi yıktılar ama minaresi ayakta duruyor. Yeni camimiz 150 metre ileriye yapıldı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ur (40) ise, yıkılan caminin minaresini görsellik kapsamında yıkmadıklarını belirterek, “Bu eski bir cami. Paşalar Camisi diye geçer. Yeni cami yapıldı yan tarafa. Cami yolun ortasında kaldığı için kaldırdılar. Yerine yenisi yapıldı. Ortada da minareyi de yıkmadılar ve görsellik olarak bıraktılar. Minare ortada makas görevini aldı” şeklinde konuştu.

(YC-FM-

