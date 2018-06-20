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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu kamerada

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu kamerada

Polisin ev araması ve ele geçirilen uyuşturucular

( AKSARAY ) AKSARAY

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- Aksaray’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, şüpheli üzerinde teknik ve fiziksel olarak takip başlattı. Yaklaşık 1 ay süren takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis operasyon için düğmeye bastı. Aksaray il merkezinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, İ.Ç. yakalanarak gözaltına alınırken, evde ve şahıs üzerinde yapılan aramalarda 110 adet extacy hap, bir miktar esrar maddesi. 2 gram uyuşturucu skunk maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 600 TL para ele geçirildi. Şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YC-İP-
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