- Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

-Polis köpeği arama

-Polis arama

-Ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü

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( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 5 şüphelinin uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fizik takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan polis ve jandarma ekipleri, Sağlık Köy beldesinde 4, Taşpazar Mahallesinde de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Halil Y., Yusuf S., Hüseyin Y., Durmuş O. ve Mahmut D. gözaltına alındı. Evlerde narkotik detektörü köpek ile birlikte geniş çaplı arama yapan ekipler, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (YC-AH-

