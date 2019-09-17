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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Narkotik köpeği Bixi görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Narkotik Harekete Geç 

-Yakalanan arabanın görüntüsü
-Arabada yapılan arama
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- İstanbul’dan Aksaray’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul ilinden Aksaray’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bilgi üzerine harekete geçerek geniş çaplı araştırma başlattı. Bu bağlamda 2 şüphelinin ismine ve kullandığı otomobilin bilgilerine ulaşan NSM ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri Aksaray’da ve İstanbul’da takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan Aksaray polisi dün gece yarısı plakalı önceden belirlenen otomobilin Aksaray’a girmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü Gökhan S. (33) ve yanında yolcu olarak bulunan Çelebi Y. (54) gözaltına alındı. NSM ekipleri araçta narkotik köpeği 'Bixi' ile yaptıkları aramada arka koltuğun içine gizlenmiş bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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