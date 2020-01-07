Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Şüphelilerin adliye giriş görüntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik bir otomobile operasyon düzenleyen polis ekipleri 105 gram sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon gece Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 68 plakalı otomobili takibe aldı. Aksaray il sınırlarında takibe başlayan NSM ekipleri şehir girişinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü S.A. (20) ve yolcu olarak bulunan Y.Y. (20) ile B.S. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı. Daha sonra otomobilde Narkotik detektörü Bixi isimli köpek ile yapılan aramada 105 gram sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette sorgulanan 3 şüpheliden Y.Y. (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı