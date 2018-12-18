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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Evin içinde polis ve köpeğin araması ve bulması

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-Ele geçirilenler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Şenol Y. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi bir süre takibe alan polis, teknik ve fiziki takibin ardından Şenol Y., Yeni Mahalledeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 ayrı poşet ve kavanoz içerisinde saklanmış 935 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Şenol Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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