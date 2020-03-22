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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da trafik kazası: 4 yaralı

Aksaray’da trafik kazası: 4 yaralı

Olay yerinden görüntü

Askerlik Şubesi Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Aydınlatma Direği 

-Minibüsün görüntüsü
-Hafif ticari aracın görüntüsü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Olay yerinde ambulans görüntüsü
-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Hastane acil ve ambulans görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Paşacık Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Selçuk Caddesine çıkan Mehmet Akif E. (33) idaresindeki 68 BA 164 plakalı minibüs, cadde üzerinden askerlik şubesi istikametine seyreden Ali O. (27) yönetimindeki 68 AAJ 076 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Dilan E. (29), Osman Bahadır E. (8) Mehmet Akif E. (6) ve 5 aylık Hiranur E. yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, 112 Acil Yardım ekipleri de yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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