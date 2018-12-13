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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray'da trafik kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 2 Yaralı

- Kaza yerinden detay - Kaza yapan araçlardan detay Aksaray 'da trafik kazası: 2 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Ali Göktaş (22) idaresindeki 68 AAB 766 plakalı hafif ticari araç ile Bekir Tekeci (60) yönetimindeki 38 ABH 206 plakalı otomobil, Pınar Mahallesi 4001 sokakta çarpıştı.Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.Kazada otomobil sürücüsü Tekeci ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Döndü Göktaş (42) yaralandı.Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Ticari Araç Trol 

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