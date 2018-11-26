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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’da tır önündeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Aksaray’da tır önündeki tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Sıkışan sürücü kurtarma çalışması
-Yaralının hastanede görüntüsü
-Tırların görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir tırın önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 35. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Mesut P. (44) yönetimindeki 50 DN 943 plakalı tır, önünde seyreden Bilal Tuğrul K. (41) idaresindeki 66 ED 620 plakalı pancar yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken, Mesut P. tırın kabininde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mesut P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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