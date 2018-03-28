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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray'da tarihi eser operasyonu Haberi

Aksaray'da tarihi eser operasyonu Haberi

- İncilin bulunması - Evlerinde deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulunan iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da evlerinde deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulunan iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iki şüphelinin kaldığı evde, tarihi değeri bulunan İncil olduğu bilgisine ulaştı.Yapılan çalışmalar sonucunda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda Ebru S. ve eşi Kemal S'yi gözaltına aldı.Evde yapılan aramada, deri üzerine işlenmiş, tarihi eser niteliğinde İncil bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Yurt Dışı Yasağı Yurt Dışı Harekete Geç Polis Ekipleri 

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