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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da tarihi eser operasyonu...Deri üzerine işlenmiş tarihi eser İncil ele geçirildi

Aksaray’da tarihi eser operasyonu...Deri üzerine işlenmiş tarihi eser İncil ele geçirildi

Polis arama

İncil Adli Kontrol Sarılar Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Polis incil kitabını bulma
-detay

( AKSARAY -HD) AKSARAY

- Aksaray’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, deri üzerine işlenmiş tarihi eser İncil ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Bölcek Mahallesi'nde ikamet eden Ebru S. ve eşi Kemal S.'nin elinde tarihi eser niteliğinde İncil bulunduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, operasyon için harekete geçti. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda evde bulunan karı koca gözaltına alınırken, polis ekipleri evde geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda bir koli içerisine bez parçasına sarılarak gizlenmiş tarihi eser olan ve deri üzerine işlenmiş İncil kitabı bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli karı koca, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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