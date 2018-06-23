Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da polis ve jandarmadan ortak uygulama

Aksaray’da polis ve jandarmadan ortak uygulama

Uygulama görüntüleri

Karayolları Polis Trafik Kuralları Jandarma 

-Araçların, polisin ve jandarmanın görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polis ve jandarma ekipleri karayollarında ortak uygulama yaparak halkın huzur ve güvenliği kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Aksaray Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında ortaklaşa uygulama yaptı. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamalarda hem araçları hem de sürücü ve yolcuları didik didik aradı. Yapılan aramalarda trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücüler ve yolcular GBT sorgusundan geçirildi. (YC-AH-
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı