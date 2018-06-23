Aksaray’da polis ve jandarmadan ortak uygulama

-Araçların, polisin ve jandarmanın görüntüsü



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da polis ve jandarma ekipleri karayollarında ortak uygulama yaparak halkın huzur ve güvenliği kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Aksaray Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında ortaklaşa uygulama yaptı. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemlerinin alındığı uygulamalarda hem araçları hem de sürücü ve yolcuları didik didik aradı. Yapılan aramalarda trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücüler ve yolcular GBT sorgusundan geçirildi. (YC-AH-

