Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da polis trafik kural ihlallerine geçit vermiyor

Aksaray’da polis trafik kural ihlallerine geçit vermiyor

Trafik uygulamasından görüntü

Polis Kural İhlali Can Güvenliği Polis Ekipleri Trol 

-Polisin araçları durdurması
-Polisin alkol kontrolü yapması
-Polisin ehliyet ruhsat kontrolü
-Motosikletli polisin görüntüsü
-Polis aracının görüntüsü
-Sürücüler röportaj
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da gece saatlerinde şehrin kritik noktalarında görev alan trafik ekipleri sürücüler ve araçlar üzerinde geniş çaplı uygulamalar yapıyor. Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehrin kritik noktalarında uygulamalar yaparak trafik kural ihlallerine geçit vermiyor. Özellikle şehir merkezinde ana halterlerde görev alan trafik polisleri, araçları durdurarak a’dan z’ye kontrolden geçiriyor. Modifiyeli araçlar başta olmak üzere ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapan polis ekipleri kentte trafik kural ihlallerine geçit vermiyor. Trafik kural ihlali yapan sürücüler cezalandırılırken, bazı araçlarda trafikten men edildi. Uygulamaya giren araç sürücüsü Duran Sevindi (48), “Uygulamalar çok güzel, her zaman yapılmasını istiyoruz” derken bir diğer sürücü Mücahit Bozkurt (23) ise, “Uygulamaları sürücüler açısından faydalı buluyorum. Ama biraz daha sıkı olmalı. En azından trafikte bulunan insanların can güvenliği açısından biraz daha sıkı denetimler olmalı” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı