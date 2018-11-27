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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da park kavgası: 10 yaralı,10 gözaltı

Aksaray’da park kavgası: 10 yaralı,10 gözaltı

Durumu ağır olan yarılının hastanede ambulans ve taşınma görüntüsü

Polis Hastane Avcılık Polis Ekipleri Park Kavgası 

-Polis merkezinin görüntüsü
-Hastane detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da park meselesi yüzünden 2 gurup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olay, Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartman önüne aracını park etmek isteyen Hacı Mustafa D. (61) ile Celal T. (58) arasında park yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavgaya her iki tarafın ailesi de dahil oldu. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga mahalle sakinleri tarafından polise bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavgaya karıştığı düşünülen Hacı Mustafa D. (61), Dursun Ali D. (20), Hacı Kuddusi D. (24), Ertuğrul D. (30), Fatih Yavuz D. (22), Muzaffer Çağrı D. (27), Celal T. (58), Recep T. (27), Fatmana T. (47) Süleyman T. (64) isimli 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne getirildi.
Polis merkezi çevresinde yeniden ateşlenen kavgada her iki grupta birbirine girerdi. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan başından sopayla yaralanan Ertuğrul D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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