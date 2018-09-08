Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray'da otomobil takla attı: 1’i bebek 3 yaralı

Aksaray'da otomobil takla attı: 1’i bebek 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

Bebek Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Kurtarma çalışmalarının görüntüsü
-112 ekipleri görüntü
-Yaralıların taşınması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Ruhi K. (22) idaresindeki 68 BR 496 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Adife Nur K. (22) ve 3 aylık Y.H.K. yaralandı. Yaralılar otomobil içerisinde sıkışırken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Yardım ekipleri sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışması sonucu sıkışan yaralılar kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı