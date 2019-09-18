Aksaray’da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

-Polis ekibi araç görüntüsü

-Şarampole devrilen araç görüntüsü

-Hastane acil ve ambulans görüntüsü

-Detaylar



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Erdal E. (48) idaresindeki 34 BA 4464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole düştü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi Elif E. (46) hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-AH-

