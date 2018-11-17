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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da otomobil pancar yüklü römorka çarptı: 1 ölü

Aksaray’da otomobil pancar yüklü römorka çarptı: 1 ölü

Olay yerinden görüntü

-Römork ve aracın görüntüsü
-Jandarma inceleme

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da otomobilin park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Yeşilova Beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çakır (63) idaresindeki 68 HS 898 plakalı otomobil, Yeşilova beldesi istikametine seyrederken park halindeki pancar yüklü römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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