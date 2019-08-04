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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Aksaray'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da otomobil devrildi: 6 yaralı

- Aksaray 'da otomobil devrildi - 6 yaralı - Olay yerinden detaylarAKSARAY (AA) - Aksaray 'da otomobilin devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Tayfur Yaşar Malı (40) idaresindeki 51 KY 051 plakalı otomobil, Aksaray - Nevşehir kara yolunun 23. kilometresinde refüje devrildi.Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gülsüm Coşkun (38), Ahmet Can (11), Aylin (7), Ayşegül (8) ve Andaç Eken (7) yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Bild 

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