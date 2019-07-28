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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da otomobil alev alev yandı

Aksaray’da otomobil alev alev yandı

Alevler içinde otomobilin görüntüsü

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Alevlere itfaiye müdahale
-Söndürme çalışması
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan otomobil alev alev yandı. Olay, Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Çetin Kara (34) idaresindeki otomobilin kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü otomobilden inerken, otomobil alev alev yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan ekipler, otomobilin elektrik sisteminden kaynaklanan şase nedeniyle yanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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