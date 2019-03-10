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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Aksaray'da otel yangını - İSTANBUL

Aksaray'da otel yangını - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Otel müşterilerinin itfaiye tarafından kurtarılmasıAksaray'da otel yangını - Otelde mahsur kalan müştekiler itfaiye tarafından kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Aksaray'da bir otelde çıkan yangın söndürülürken, mahsur kalan müşteriler itfaiye tarafından kurtarıldı.İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta bulunan 7 katlı otelin altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangında oluşan duman nedeniyle müşteriler otelde mahsur kaldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çoğunluğu yabancı uyruklu 20 müşteri, itfaiye tarafından merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi.Yangından kurtarılan bazı müşteriler otelin önünde beklerken, bazıları eşyalarını alarak otelden ayrıldı.

Mahsur Kaldı 

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