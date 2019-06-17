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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray'da minibüsün iş makinesine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti Haberi

Aksaray'da minibüsün iş makinesine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti Haberi

Olay yerinden görüntü

Karayolları İş Makinesi Trafik Kazası İlham Emniyet Şeridi 

-Minibüs ve greyderin görüntüsü
-Hastanede yaralıların görüntüsü
-İtfaiye kurtarma anı
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da minibüsün iş makinesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3’ü çocuk 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde’den İstanbul’daki yakınlarını görmek için yola çıkan Cevdet Y. (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray’dan Ankara istikametine seyredenden 10’uncu kilometrede emniyet şeridinde seyreden karayollarına ait İlhami A. (59) idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı içeriye girerken, sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan Ayşe Y. (24), Fadime Y. (54), Elisa Nur Y. (6), Seher Ç. (31), Göktuğ Ç. (5), Abdulkadir Y. (5) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü ve yolcu Fadime Y. minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı. 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yaralılardan Fadime Yücel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
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