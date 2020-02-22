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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da minibüs tıra arkadan çarptı: 12 yaralı Video

Aksaray’da minibüs tıra arkadan çarptı: 12 yaralı Video

Olay yerinden minibüsün görüntüsü

Trafik Kazası Kırmızı Işık Yağışlı Hava Kış Mevsimi Ağrı Merkez 

-Polis ekipleri ve yoldan görüntü
-Yaralıların hastanede görüntüleri
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 2. kilometresi TOKİ Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Kasım P. (30) idaresindeki 63 AAB 060 plakalı tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, yağışlı havada yolun kayganlaşması sonucu kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Yavuz Ö. (42) yönetimindeki 34 KZ 6132 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan Recep Ç. (22), Asiye Y. (61), Nuray Y. (5), Emine A. (22), Abdullah K. (26), Nusret K. (14), Cenap A. (1), Lütfi Ç. (35), Cengiz Ç. (32), Veli Ç. (22), Hadi Ç. ve sürücü Kasım P. olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi olay yerine çok sayıda ambulans sevk ederken, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarım işçilerinin kış mevsimi nedeniyle Şanlıurfa'dan İstanbul iline kağıt toplamaya gittikleri öğrenildi.
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