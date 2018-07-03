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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Aksaray'da LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 ölü (2)

Aksaray'da LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 ölü (2)

- Aksaray 'da LPG yüklü tanker şarampole devrildi - 1 ölü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Aksaray 'da LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 ölüAKSARAY (AA) - Aksaray 'da şarampole devrilerek alev alan LPG yüklü tankerin şoförü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre Aksaray - Ankara karayolunun 50. kilometresinde LPG yüklü tanker, şarampole devrildi. Alev alan tanker, Aksaray ve Ankara itfaiyesinin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.İlk belirlemelere göre, tankerden çıkamayan sürücü yanarak hayatını kaybetti.Polis ve jandarma ekipleri sürücünün kimliği ile aracın plakasını belirlemeye çalışıyor.

Jandarma Yangına Müdahale 

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