Aksaray’da korkutan yangın: 32 kişi mahsur kaldı

-Mahsur kalanların kurtarma çalışması

-Hastanede vatandaşlardan görüntü

-Kurtarma ekipleri çalışma görüntüsü

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da 6 katlı apartman içine park edilen 3 tekerlekli bisikletin yanmasıyla başlayan yangında dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10’u çocuk 32 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2410 Sokak’ta Dursun Söyler Apartmanı’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda park halinde olan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Kısa sürede alevler içinde kalan bisikletin ve çocuk arabası gibi bazı eşyaların dumanı 6 katlı binayı komple sararken, dumanı fark eden apartman sakinleri aşırı dumandan dışarıya kaçamadan dairelerde mahsur kaldı. Yoğun duman kısa sürede daireleri sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Acil Durum Yönetim (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Yardım ekipleri yangına ve mahsur kalanlara müdahale etti, mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Kurtarılan 10’u çocuk toplam 32 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de yangının çıkış sebebi hakkında araştırma başlattı.

