Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da korkutan yangın: 32 kişi mahsur kaldı

Aksaray’da korkutan yangın: 32 kişi mahsur kaldı

Olay yerinden görüntüler

İtfaiye Merdiveni Sağlık Ekibi Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri Özel Hastaneler 

-Mahsur kalanların kurtarma çalışması
-Hastanede vatandaşlardan görüntü
-Kurtarma ekipleri çalışma görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 6 katlı apartman içine park edilen 3 tekerlekli bisikletin yanmasıyla başlayan yangında dairelerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10’u çocuk 32 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2410 Sokak’ta Dursun Söyler Apartmanı’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda park halinde olan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Kısa sürede alevler içinde kalan bisikletin ve çocuk arabası gibi bazı eşyaların dumanı 6 katlı binayı komple sararken, dumanı fark eden apartman sakinleri aşırı dumandan dışarıya kaçamadan dairelerde mahsur kaldı. Yoğun duman kısa sürede daireleri sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Acil Durum Yönetim (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Yardım ekipleri yangına ve mahsur kalanlara müdahale etti, mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Kurtarılan 10’u çocuk toplam 32 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri de yangının çıkış sebebi hakkında araştırma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı