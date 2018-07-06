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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da kereste dükkanındaki yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da kereste dükkanındaki yangın paniğe neden oldu

Olay yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekipleri müdahale
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da keresteciler sanayiinde bir dükkanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi Keresteciler Sanayi’nde bir dükkanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dükkan ve dükkanın önünde bulunan keresteler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangını fark eden bekçi tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili araştırma başlattı. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
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