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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da kaza... 4 araç birbirine girdi Haberi

Aksaray’da kaza... 4 araç birbirine girdi Haberi

Kazanın görüntüsü

Trafik Kazası Trol 

-Araçların görüntüsü
-Polis inceleme
-Sürücü Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, Aksaray-Ankara karayolu üzerindeki TOKİ Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan Seyit G. (52) idaresindeki 68 KS 922 plakalı otomobil ile Emre Y. (22) idaresindeki 06 SGZ 72 plakalı otomobil, Sedat A. (40) idaresindeki 68 KH 178 plakalı kamyonet ve Denhal A. (45) idaresindeki 68 BN 696 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolu trafiği yarım saat boyunca tek şeritten verildi.
Karayolunda araçlar çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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